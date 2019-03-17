怕被美竊聽？習近平訪義 要求「離美國大使館遠一點」

2019-03-17 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕怕美國？中國國家主席習近平將訪問義大利，義媒報導指出，中國團隊疑似擔心遭美國竊聽，提出「離美國大使館遠一點」的住宿要求。

根據義大利《頁報》（Il Foglio）報導，習近平訪問義大利羅馬，並未選在豪華飯店集中、外國領袖首選的的威內多大道（Via Vittorio Veneto ），而是選在另一側的「王子公園飯店」（Il Grand Hotel Parco dei Principi）。

報導指出，此舉可能是為了要避開位於威內多大道121號的美國大使館。據傳中國官員向義大利提出幾項住宿，除了要離自家中國大使館距離近一點，竟提出「離美國大使館遠一點」的要求，目的是為了避免遭美方竊聽。

報導也提到，習近平此次訪團約有200人，將會在21日接近傍晚抵達羅馬-法林明高機場。22日習將與義大利總統馬達雷拉 （Sergio Mattarella）會面，之後由中國大使館安排3小時「私人行程」。

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