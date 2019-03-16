敬禮！他挺身對抗紐國恐攻槍手傷重不治 兒子也喪生...

2019-03-16 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭基督城清真寺槍擊震撼全球，槍手甚至將犯案過程直播，畫面怵目驚心。但即便是如此性命交關的時刻，仍有人不顧自身安危挺身與槍手對抗。令人難過的是，與槍手搏鬥的民眾仍因重傷死亡，他的兒子也在這場攻擊中喪生。

《BBC》報導，來自巴基斯坦的瑞希德（Naeem Rashid）在基督城擔任老師，當槍手闖入清真寺無差別掃射時，瑞希德抓準時機與槍手搏鬥。他的家人事後表示，瑞希德傷勢嚴重，雖送往醫院搶救仍不治身亡，他的其中一名兒子塔爾哈也在事件中喪生。

紐西蘭基督城恐攻共釀49死，40餘傷，當地警方已逮捕3男1女共4名嫌犯，目前紐西蘭全國警力總動員，全力追捕逃逸的恐怖份子，同時圍堵之後可能發生的恐怖攻擊。其中一名嫌犯，28歲澳洲公民塔倫（Brenton Tarrant）行動前在臉書發布74頁仇恨宣言，並全程直播犯案過程。紐國總理阿爾登定調這是一起恐怖攻擊，也是「紐西蘭最黑暗的一天」，同時宣布調升國安威脅警戒至第二高層級。

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