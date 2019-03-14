川金會前5天 北韓駐西使館遇劫 驚傳疑CIA涉入

2019-03-14 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕北韓駐西班牙大使館在2月22日遭10位不明人士闖入，控制使館人員後奪取多台電腦後駕車逃逸；不過近期西班牙當局調查後赫然發現，這起「搶劫案」的幕後黑手可能涉及「境外的情報單位」，其中包括美國中央情報局（CIA，簡稱中情局）。

綜合媒體報導，位在西班牙首府馬德里的北韓大使館在當地時間22日下午3點遭到10名蒙面份子持假槍械闖入，毆打並捆綁使館內的工作人員後，迅速將使館內的電腦劫走，並分乘2輛掛有外交車牌的北韓使館轎車逃逸，至今下落不明。

事後西班牙警方與西班牙國家情報中心（CNI）調查發現，這10名蒙面的武裝份子大多數使用韓語溝通，疑似為南韓人，其中2人更疑似與美國CIA有關，這個消息也讓西班牙政府大為震驚；有知情人士指出，此事若為真的，不僅代表美國的情報單位與其盟友，在沒有西班牙政府的授權下擅自行動，也觸犯「使館館舍不可侵犯」的國際公約，將使美、西兩國發生外交風波。

由於過去北韓不顧國際反對聲浪，執意要進行核試驗，西班牙政府為表達不滿，便於2017年9月將時任的北韓駐西班牙大使金赫哲驅逐出境，至今北韓駐西使館的最高級別官員只是武官；據報導推測，由於事發的5天後正是越南川金會，而金赫哲是北韓負責與美國針對核武問題進行談判的專責官員，不過CIA對此已否認涉及搶劫案，而西班牙外交部與CNI也拒絕多做回應。

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