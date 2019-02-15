自尋死路！電話詐騙FBI前局長 笨賊被判71月監禁

2019-02-15 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕1名來自牙買加的詐騙犯撥打詐騙電話行騙時，竟打給前聯邦調查局（FBI）局長韋伯斯特（William H. Webster），這名笨賊馬上被識破，還被判處71個月的有期徒刑。

綜合外媒報導，現年29歲的詐騙犯湯瑪斯（Keniel Thomas），在2014年7月時致電到韋伯斯特家，湯瑪斯聲稱自己是超級百萬樂透（Mega Millions）的負責人，恭喜韋伯斯特中了1550萬美金（約新台幣4.8億元）和1台賓士，不過在領獎前，韋伯斯特必須先支付5萬美金（約新台幣154萬元）。

湯瑪斯渾然不知，對方不僅是唯一一位擔任過聯邦調查局局長與中央情報局局長的傳奇人物，還是國土安全顧問委員會（HSAC）主席。現年95歲的韋伯斯特12日接受媒體訪問時表示，這很明顯是一場騙局。當時他立刻通知FBI，讓探員安裝監聽器錄下後續對話；而湯瑪斯發現韋伯斯特無動於衷後，口氣轉為恐嚇，稱一直在暗中監視韋伯斯特夫婦，會找狙擊手射殺他們，讓子彈貫穿他們的腦袋，還要找人燒毀他們的房子。

湯瑪斯於2017年落網，在2018年10月坦承犯罪。美國法院在上週判處湯瑪斯71個月監禁，刑期滿後他就會遭驅逐出境，被遣返牙買加。

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