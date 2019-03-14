脫歐是否延期？英國會將表決 歐盟官員：恐須延長1年

2019-03-14 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕英國脫歐歹戲拖棚！歐盟高級官員今（14）日透露，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）預計英國脫歐談判可能須延長至少1年。英國國會當地時間週四將投票決定是否延長脫歐期限。

綜合外媒報導，圖斯克週四表示，如果英國需要更多時間重新思考其脫歐策略，他將會要求歐盟成員國領袖允許英國延長脫歐談判期限。

圖斯克在推特發文：「如果英國認為有必要重新考慮其英國脫歐策略並就此達成共識，我將呼籲歐盟27國延長期限。」

歐盟成員國領導人將於3月21、22日舉行高峰會討論英國脫歐問題。圖斯克說，在峰會前與領導人磋商時，他會要求對這個選項持開放態度。

據《路透》指出，歐盟一名高級官員透露，圖斯克預計英國脫歐談判可能要將延長至少1年。

英國國會週二再度否決首相梅伊提出的「脫歐協議」後，週三以4票之差又拒絕「無協議脫歐」，週四（台灣時間週五凌晨）將對是否延長脫歐期限進行表決，可能將英國脫歐期限延到6月底。

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