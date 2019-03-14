美國務院人權報告：台勞資仲裁時程過長、工會密度偏低

2019-03-14 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院13日公布2018年度人權報告，談及台灣時指出，台灣推動民主，未有嚴重的侵犯人權事件發生，但罷工權嚴格受限，勞資糾紛仲裁曠日費時，工會密度明顯偏低。此外，台灣的家庭照護常遭剝削，外勞易遭強迫勞動。

《中央社》報導，美國國務院公布的2018年度人權報告指出，台灣推動民主體制，未發現有嚴重的侵犯人權情況；公民自由方面，台灣擁有言論及新聞自由，但報告點出媒體所有權集中對新聞自由的影響，特別是有中資投資的企業；報告另提及台灣新聞置入性行銷情況嚴重，削弱公眾對媒體的信賴。

勞工權益方面，報告指出，台灣罷工權仍受嚴格限制，教師、公務員與國防工業員工沒有罷工權，且勞工只能參與賠償、工時等糾紛調解，但涉及集體協議與勞動合約相關的權利糾紛罷工仍被禁止；此外，台灣的勞資仲裁時程需時45到79個工作日，對需要緊急補救的案件來說，實在曠日費時。

報告還指出，台灣工會密度低於7.6%，遠低於經濟合作暨發展組織（OECD）的17%平均值，由於台灣對於組建工會所需的最低勞工人數有所限制，78.2%中小企業員工無法成立工會，大型企業則透過調動或將工會成員列入晉升黑名單等方式使得工會更難運作。

勞動力方面，報告指出，婦女懷孕是台灣常見的勞動歧視現象，性騷擾與不公平待遇等案件也時有所聞；而台灣的家庭照護常遭剝削，外勞是最容易遭受強迫勞動的族群，漁業、農業、製造業與建築業都是常見強制勞動的行業。

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