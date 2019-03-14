巴西1小學被掃射10死23傷 上課中學生被亂槍打死

2019-03-14 06:49

〔即時新聞／綜合報導〕巴西聖保羅都會地區城市蘇薩諾（Suzano）1所小學，當地時間昨天上午發生校園槍擊案，2名戴頭套的男子衝進校園開槍掃射，在殺死8人後吞槍自殺，造成10死、23傷，由於現況還一片混亂，行凶動機不明。

綜合媒體報導，約是上午9點30分左右，兩名蒙面男衝進市區公立的勞爾巴西小學（Raul Brasil），一陣開槍掃射，當時正在上課的師生多人受傷，四處奔逃，目擊者心猶餘悸的說，還聽到爆炸聲，整個現場就像是屠殺。

警方已介入調查，開槍的2人分別是17歲、及25歲男子，已了解其身份，但不明其開槍動機，現場已找到1把38口徑手槍、一副弓箭、看似土製炸彈的物品和一只裝有類似爆炸物和電線的手提箱。（8:11更新）

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