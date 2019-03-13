東西被偷想去死... 強國男報警淚訴「她偷走我的心」

2019-03-13 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南有個男子日前哭哭啼啼打電話報警，向警方淚訴自己的東西「被偷了」，而且那個東西只有一個，失去了讓他簡直不想活！女警只好先安撫男子情緒，再問他確切掉了什麼東西，不料男子卻回答是「一名女子偷了他的心」，讓警方當場無言。

中國湖南省邵陽市邵陽縣公安局10日在微博上PO出這段語音報案對話，當中可聽到男子委屈地哭著說：「有人偷了我的東西，這個東西我就一個，現在沒有了，我一點也不想活了。」女警則回答：「您先別急，請問您現在在哪呢？有沒有看到嫌疑人？」男子這才說，事情發生在一個超市對面的街上，一個女子從他身邊經過時趁他不注意偷走的，而他具體被偷走的東西，竟然是「他的心」！

由於男子是第一次打電話報警，警方事後也僅安撫他，並對他進行「批評教育」，結束這件荒謬的報案。警方也呼籲，應將資源留給真正有需要的人，若惡意騷擾或謊報，警方將依法處理。

許多網友看了都笑翻，紛紛留言「媽呀笑死我了」、「女生也偷走了他的腦子？」、「建議到醫院開刀檢查一下心還在不在」、「拘留所歡迎您」、「害我好想看那位偷心的妹子長怎樣」。

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