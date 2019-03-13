紅色滲透！中國學者爆：這媒體是官方統戰工具...

2019-03-13 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕逃亡到美國的中國經濟學者何清漣昨（12）日表示，台灣新聞自由度在2008年躍居亞洲第1，在2010年倒退至亞洲第8，至2018年才重回亞洲冠軍寶座，此現象與「被中國買下的台灣新聞」有關，何更直接點名「旺旺中時集團」老闆蔡衍明，當初收購媒體就是為了讓中國統戰台灣。

何清漣在天下《獨立評論》撰文寫道，台灣新聞自由度跌出亞洲第1，不外乎是「某台商購買媒體後影響編輯政策，使其喪失獨立性」，他援引美國「自由之家」對旺中集團的評價，稱蔡衍明握有可觀中國利益，在接手《中國時報》後，改變編輯政策使得當時批評兩岸關係的聲浪出現「緩和」，進而使中國官方間接、直接衝擊台灣言論自由。

何清漣指出，蔡衍明原本對媒體業興致缺缺，卻在2008年馬英九勝選後，砸下204億元收購《中國時報》、《工商時報》、《時報周刊》、《中視》、《中天電視》，又在該年6月買入賠掉數十億港幣的香港《亞視》49％股權，雖不清楚資金來源，但蔡衍明與中國關係「有目共睹」。

蔡衍明見王毅 獲承諾「中國全力支援」

何清漣提到，蔡衍明在2008年12月5日與時任國台辦主任的王毅見面，蔡衍明正襟危坐地向王毅表示，是要「借助媒體的力量，來推動兩岸關係進一步發展」，王毅也允諾「如果集團將來有需要，國台辦定會全力支援。」

何清漣引用台灣大學新聞所教授張錦華的言論，表明台灣媒體有如被中國政府「收買」，無疑升級成為國安問題，一旦台灣人警覺心被降低，未來中國恐不費吹灰之力就成功統一台灣；《放言》對《旺中集團》查證後，對方並沒有對上述事項做出回應。

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