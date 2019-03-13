「台人不了解才恐懼」凌友詩再談兩岸統一遭網友噓爆

2019-03-13 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕自稱「平凡台灣女孩」的台籍港區政協委員凌友詩，日前在中國政協會議上用高亢、激昂的語氣讚頌中國，引來網友撻伐「好噁心要吐了」，不過她卻絲毫不受影響，不僅表示「這樣的批評算什麼」，還持續宣揚中國的體制是「很有理性的」，只是台灣民眾不了解所以感到害怕，引發網友熱議。

凌友詩今接受媒體採訪時再度談到兩岸議題，她表示，台灣的人民和學者因為不了解中國的政治體制，所以感到恐懼，但當台灣民眾對於中國的制度有真實的體驗後，不僅不會感到害怕，甚至還會了解到中國的體制並非獨裁而是「很有理性的」，比選舉、喧鬧更能造福人群，「屆時我們兩岸的統一就水到渠成了。」

對於近日網路上對她一面倒的負評，凌友詩則坦然的說，「我面對的是整個中華民族，是整個國家的重大議題，是全民14億人的熱切期望」，這樣的批評對她來說「根本不算什麼」。

對此許多網友則狂酸「對啊不是獨裁，只是一黨專政」、「被洗腦成這樣，拜託不要回台看健保」、「嘔嘔嘔，晚餐都吐光了」、「不要牽拖台灣人」、「誰允許你代表台灣發言？」、「可以滾出台灣嗎」、「理性在哪？小熊維尼4個字都打不出來」、「講話能不能不要這麼噁心啦」。

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