「台人不了解才恐懼」凌友詩再談兩岸統一遭網友噓爆

出生於台灣的中國政協委員凌友詩日前在人民大會堂發表演說支持兩岸統一，遭到網友砲轟。（圖翻攝自有線中國組影片）

出生於台灣的中國政協委員凌友詩日前在人民大會堂發表演說支持兩岸統一，遭到網友砲轟。（圖翻攝自有線中國組影片）

2019-03-13 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕自稱「平凡台灣女孩」的台籍港區政協委員凌友詩，日前在中國政協會議上用高亢、激昂的語氣讚頌中國，引來網友撻伐「好噁心要吐了」，不過她卻絲毫不受影響，不僅表示「這樣的批評算什麼」，還持續宣揚中國的體制是「很有理性的」，只是台灣民眾不了解所以感到害怕，引發網友熱議。

凌友詩今接受媒體採訪時再度談到兩岸議題，她表示，台灣的人民和學者因為不了解中國的政治體制，所以感到恐懼，但當台灣民眾對於中國的制度有真實的體驗後，不僅不會感到害怕，甚至還會了解到中國的體制並非獨裁而是「很有理性的」，比選舉、喧鬧更能造福人群，「屆時我們兩岸的統一就水到渠成了。」

對於近日網路上對她一面倒的負評，凌友詩則坦然的說，「我面對的是整個中華民族，是整個國家的重大議題，是全民14億人的熱切期望」，這樣的批評對她來說「根本不算什麼」。

對此許多網友則狂酸「對啊不是獨裁，只是一黨專政」、「被洗腦成這樣，拜託不要回台看健保」、「嘔嘔嘔，晚餐都吐光了」、「不要牽拖台灣人」、「誰允許你代表台灣發言？」、「可以滾出台灣嗎」、「理性在哪？小熊維尼4個字都打不出來」、「講話能不能不要這麼噁心啦」。

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