扼腕！誤捐披頭四出道Demo唱片 拍賣價竟喊破22萬

披頭四出道單曲「Love Me Do」Demo唱片最近被英國心臟基金會放上網路拍賣，拍賣金額就已經來到5500英鎊（約新台幣22.2萬），而這張價值連城的Demo，竟是1名善心人士在不識貨的情況下捐出。（圖擷取自ebay）

2019-03-13 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕英國搖滾樂團披頭四的出道單曲「Love Me Do」Demo唱片最近被英國心臟基金會（BHF）放上網路拍賣，距離結標還有大約10小時，拍賣金額就已經來到5500英鎊（約新台幣22.2萬），而這張價值連城的Demo，竟是1名善心人士在不識貨的情況下捐出。

綜合英媒報導，英國心臟基金會本月3日將1張知名搖滾樂團披頭四的出道單曲「Love Me Do」Demo唱片放上拍賣網站ebay拍賣，起標價999英鎊（約新台幣4萬元），預計結標時間為英國時間今（13）日晚上10點（台灣時間14日早上6點），目前最高金額已經多達5500英鎊。

這張「Love Me Do」的Demo唱片據了解是由1名捐贈者，在不熟悉這張唱片背後意義的狀況下，捐給英國心臟基金會。英國心臟基金會表示，拍賣所得會全數作為公益用途。

在披頭四出道前，唱片公司僅製作了250張「Love Me Do」的黑膠Demo，派送至電台播放，黑膠唱片上印有非賣品、示範帶等字樣，成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）的名字還被誤植為藍儂麥阿尼（Lennon–McArtney）。

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