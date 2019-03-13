惡劣！兩會上訪 5港人遭強押上火車遣返

2019-03-13 16:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕5名早年在中國投資受騙、遭遇不公對待的女港人，日前趁北京兩會期間前往上訪，但12日她們要求約見的官員不僅沒出現，還在被當地的邊檢人員強行押上火車，遣返香港。

香港《明報》引述71歲的黃亞珍說，她和另外4人於上週六搭乘火車前往北京，週日抵達北京西站。

黃亞珍的丈夫是已故港商王文金，1992年在山西投資過千萬開採銅礦，其後被侵吞資產，2012年遭山西政府陷害入獄9月，期間更被虐打，保外就醫回港後健康惡化，2014年在港撒手人寰。黃亞珍每年赴京上訪兩次，但問題一直未能解決。

說到丈夫的死，黃亞珍泣不成聲，她表示現只是要求國資委將被侵吞的礦山收歸國有，但有關當局一直在敷衍她。

報導稱，黃亞珍抵達北京後，因同行有人「沒有回鄉證」，不能入境，眾人就決定一起留在西站，並要求有關部門派人到西站就她們的訴求作出回應。

5人在車站睡了2個晚上，12日中午，黃亞珍等人要求會見的官員沒有出現，反而出現許多邊檢人員，兩人一組負責一個訪民，分別將她們5人強行押上開往香港的火車。

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