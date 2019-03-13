梅伊協議再遭國會否決 脫歐恐需全部重來

2019-03-13 16:58

〔中央社〕英國首相梅伊與歐盟達成的脫歐協議今天再度遭英國國會否決，英國3月29日脫離歐盟的時限勢必得展延，整個脫歐計畫可能都得重來；歐盟則表明不會再幫任何忙。

經過昨晚徹夜談判，英國國會最終仍以391票對242票，再度否決修正後的脫歐協議。雖然輸掉的票數差距，比前一次在今年1月時的432票對202票來得少，但仍代表梅伊政府2年來為脫歐與歐盟所進行的協商付諸流水。

●英歐2年來的努力白搭 脫歐時限勢必延期

彭博（Bloomberg News）報導，英國檢察總長柯克斯（Geoffrey Cox）受訪表示，英國順延原訂定3月29日的脫歐期限已「勢無可免」。

如今梅伊政府與歐盟達成的脫歐協議幾可告吹，英國國會本週可能表決通過延期脫歐，另外，包含內閣在內的部分國會議員，可能也會設法迫使政府把脫歐計畫整個重來。

梅伊則警告，展延脫歐很可能造成第2次公投或脫不了歐。

英國國會將於明天先表決是否同意無協議脫歐，若如預國會否決走向無協議脫歐，14日才會再表決脫歐是否延期。

● 英檢察總長最後一刻補刀 葬送脫歐協議

梅伊與歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）在表決前達成共識，在脫歐協議裡的愛爾蘭邊境保障措施（backstop）加入新的保證，原本盼能藉此推一把，讓協議在國會過關。

參與英歐重新協商的柯克斯，非但未替愛爾蘭邊境保障措施的新保證背書，反而說英國恐無限期陷入與歐盟同一關稅的風險仍在。柯克斯最後一刻補一刀，徹底毀掉協議過關的希望。

距離預訂的3月29日脫歐大限僅17天，英國與歐盟仍卡在過去一年阻礙進展的相同關卡－愛爾蘭邊境保障措施。這個措施的用意是防止英國脫歐後，英國北愛與愛爾蘭共和國間出現海關檢查的硬邊界。梅伊所屬保守黨內的脫歐派堅持，愛爾蘭邊境保障措施會讓英國永遠受制於歐盟貿易規定。

● 歐盟心死 要英國自己看著辦

法新社報導，歐盟表示，英國國會再次否決脫歐協議，讓英國更有可能最終走上無協議脫歐，並警告歐盟已愛莫能助。

歐盟高層官員除齊聲對結果感到遺憾，也堅決表明不再做任何讓步去幫梅伊，請她自己去搞定英國內部。

歐洲理事會（European Council）主席圖斯克（Donald Tusk）的發言人表示，距3月29日只剩下17天，今天的表決結果大大增加了『無協議』脫歐的可能性。

與英國談判脫歐的歐盟首席代表巴尼耶（Michel Barnier）也推文「我們因應『無協議』脫歐的工作，重要性將比以往任何時刻都大」。

歐盟執委會主席榮科也透過發言人說：「有鑑歐盟去年12月、今年1月和昨天做出的額外保證，我們已是愛莫能助。若目前僵局要有解方，應由倫敦自己去發掘。」

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