罕病玩家縱橫虛擬世界 他擁《魔獸世界》10年精彩人生

2019-03-13 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕「如果人一出生時就被DNA決定了命運，那會用什麼方式留下自己的故事？」；挪威的《魔獸世界》玩家馬茨‧斯蒂恩（Mats Steen），因為先天性的罕病而在2014年逝世，得年25歲；不過在馬茨的父母為他舉行喪禮時，除了馬茨在療養院與醫院認識的人到場哀悼外，還發現竟有來自歐洲各地的網友到場告別；原來馬茨因疾病而足不出戶的時光，也在遊戲《魔獸世界》中以伊貝林（Ibelin）之名，留下屬於自己精采的「第二人生」。

綜合媒體報導，1993年，馬茨在4歲時被診斷出罹患罕見的「杜興氏肌肉營養不良症」（Duchenne muscular dystrophy），這個先天性疾病會造成肌肉退化，並使患者全身肌肉逐漸萎縮，最終無法行走，醫生更指出馬茨可能無法活過20歲。

馬茨的父親羅伯特（Robert Steen）起初認為，馬茨很可能來不及在世界上留下足跡，便早早離開了世界；後來為了馬茨，他們一家遷居到一處適合療養的小鎮生活，而馬茨在11歲之後從父親手中獲得電腦的密碼，從此開始他的「第二人生」。

馬茨在人生最後十幾年因為病情惡化足不出戶，卻在《魔獸世界》以伊貝林之名展開自己的冒險人生；他累計花了1萬5000至2萬小時、相當於10年的全職工作時間在探索艾澤拉斯，加入了一個創會10多年的遊戲公會「星光」（Starlight），並從中結交到許多感情深厚的夥伴與朋友，期間馬茨也在自己的部落格寫道「在這裡我沒有阻礙，我沒有枷鎖，我能成為任何我想成為的人；在這裡，我像一般人一樣正常。」

不過，馬茨最後仍在2014年因病情惡化而離世，得年25歲；他的父親羅伯特原先認為馬茨生前並沒有多少認識的人，不過羅伯特還是含淚將馬茨的訃聞記上部落格，星光公會的成員得知後，散居各地的成員甚至集資幫助其他成員趕至挪威向馬茨告別；這時羅伯特才知道，在他不知道的另一個世界裡，兒子花了10年留下一段精彩的人生。

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