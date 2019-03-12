投票要保持清醒！ 泰國選委會宣布24小時投票禁酒令

2019-03-12 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕泰國將於3月24日進行國會大選，屆時民眾會投下神聖的一票，選出500名眾議員與泰國總理；不過可能是希望選民能「理智清醒」的投下自己的一票，泰國選舉委員會在3月9日表示，在「提前投票」的3月16日傍晚6點到17日傍晚6點、與「正式投票」的3月23日傍晚6點到24日傍晚6點，通令全國禁止販賣與送發酒精飲料，包括婚禮與派對。

綜合媒體報導，雖然泰國的國會大選定在3月24日舉行，不過泰國選委會也另訂3月17日為「提前投票」的時間，讓在1月28日至2月19日辦理提前投票的泰國國內的民眾可以提前進行投票。

而選委會在9日宣布，根據《選舉法》規定，全國在3月16日傍晚6點到17日傍晚6點、3月23日傍晚6點到24日傍晚6點禁止販售與發送酒精飲料，婚禮與派對可照常舉行，「但不能發送酒類」。

由於過去泰國在選舉期間，常常發生有人喝酒鬧事，之後政府便立法針對投票期間定下「禁酒令」，在投票前1天的晚上6點，到投票當天的晚間6點的24小時中，禁止全國販售與發送酒類飲品。

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