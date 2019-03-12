終屈服民意 阿爾及利亞總統放棄爭取5連霸

2019-03-12 17:06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕掌權20年、近年健康不佳的阿爾及利亞總統包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika），在國內大規模反對其競選連任的壓力下，11日正式宣布放棄角逐大位，同時也推遲原訂下月18日的總統大選，將待「全國會議」完成憲政改革後，再舉行大選。

外電報導，高齡82歲的包特夫里卡1999年起擔任阿爾及利亞總統，2013年中風後不良於行，並已7年未曾公開演說，普遍認為已喪失治國能力。然而，他在日前透過幕僚宣布爭取第5個任期，隨即引發國內連3週大規模示威，首都阿爾及爾8日更有高達百萬人上街。

近期在瑞士治療的包特夫里卡於10日返國，並在11日發布「致全國人民公開信」，宣布因健康問題及年事已高，不再尋求連任，接下來將改組內閣，委任內政部長貝都伊（Noureddine Bedoui），接替11日請辭的總理歐亞希雅（Ahmed Ouyahia）。

包特夫里卡表示，接下來將舉行「全國會議」，在今年內起草新憲法、改革政治體制，新憲法也將由全體公民投票表決。而原訂下月18日的總統大選，將待憲政改革完成後再舉行。包特夫里卡承諾，會將總統權力移交給新總統，但他也暗示，在其任期下月28日屆滿後，將會繼續擔任總統，直到民選新總統出爐。

包特夫里卡不再戀棧權位的消息傳出後，阿爾及利亞舉國歡騰；曾殖民該國的法國政府第一時間表示「知情」，隨後法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）進一步對包特夫里卡放棄連任表示讚賞，指其採取必要措施，為國家政治變革鋪路。

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