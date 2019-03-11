紐約市警局新系統 搶劫、竊盜模式無所遁形

2019-03-11 22:37

〔編譯孫宇青／綜合報導〕電影中的科技辦案手法，已逐漸在現實生活中實現。美國紐約市警察局（NYPD）成功開發名為「配對者」（Patternizr，暫譯）的系統，可迅速查找檔案庫內的犯罪紀錄，揪出不同案件中一樣或雷同的竊盜模式，省去員警土法煉鋼找資料，以及瞑思苦想的工夫。

美聯社11日報導，「配對者」允許紐約市警局77個轄區的犯罪分析專家，只需在鍵盤按下一個鍵，就能火速比對檔案庫中數十萬筆搶劫、竊盜等犯罪紀錄，從此員警毋須逐一閱讀案件報告，也不用絞盡腦汁思考或仰賴「靈光一閃」，就能查出有關案件關聯性的蛛絲馬跡。

例如，警方透過該系統成功連接兩起犯罪案例，查出在布朗克斯及曼哈頓的兩處住家倉庫，先後被同一名竊犯以注射器開鎖行竊。偵破此案的布朗克斯轄區犯罪分析師舒特（Rebecca Shutt）表示，她本來並未察覺，是該系統挖出其他轄區的投訴紀錄，才使警方確立此一犯案模式，成功將竊犯逮捕到案。

紐約市警局的數據分析助理專員萊文（Evan Levine），以及前分析師丘赫勒斯．伍德（Alex Chohlas-Wood）花費2年研發後，在2016年12月啟用這套系統，但本月才在「NFORMS Journal on Applied Analytics」期刊上公開其研究成果。他們指出，紐約市警局是全美第一個使用類似系統的警察單位。

兩人解釋，他們使用10年來已獲確認的犯罪模式，來「訓練」這套系統；在測試期間，該系統僅用3分之1的時間，就重建舊的犯罪模式。此外，與人工分析相同，該系統是以入侵方式、使用工具、犯案距離等因素進行分析比對，成效媲美有數十年查案經驗的員警，惟該系統在分析時，不會考量嫌疑人的種族。

萊文進一步提到，即使犯罪率大幅下降，紐約市去年的搶劫、竊盜案件，仍多達近7萬起，以傳統方式找犯人實在欠缺效率，這套系統正是儘量減少員警「四處奔走」，而能把專業和經驗發揮在其他領域。不過，他強調，強暴、殺人等其他案件的犯案模式，仍須一步一腳印地辦案。

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