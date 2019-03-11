中國整肅校園宗教行動升級：有信仰的教師被再教育

2019-03-11 21:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕目前正在台灣訪問的美國宗教自由無任所大使布朗巴克，日前呼籲北京結束在中國進行宗教迫害，不過中國當局仍持續擴大限制信仰自由，並升高了校園宗教整肅行動，還對有信仰的教師進行再教育。

關注中國宗教自由和人權狀況的線上雜誌《寒冬》（Bitter Winter），最近獲取了數份來自內蒙古自治區某學校的相關資料，披露了中國教育部門如何處理有信仰的教師。當局制定了一套流程，用來監視教師、登記信徒，對於那些確定有信仰的教師，要在思想上進行「幫扶」（幫忙扶持）。

資料中詳細列出了幫扶注意事項，例如：幫扶人隨時關注被幫扶人的生活、思想、活動、工作的迫切需要，提出幫扶計劃；幫扶人要經常向被幫扶人宣傳黨的政策、法規等；被幫扶人要定期彙報前一段時間的宗教活動情況，生活上、工作上、學習上有困難要及時向黨組織提出。

一份表格記錄了一名基督徒教師「被幫扶」的內容——學習宗教政策和十九大會議精神，並填寫了他的學習體會。表格需要填寫幫扶對象的信仰基本情況，比如什麼時候開始信神，信到什麼程度，平時都參加哪些宗教活動等。

除了監督有信仰的教師、強制實施思想「幫扶」之外，教育當局還針對教師在校發表的思想和價值觀制定了嚴格的指導方針，例如要適時向學生宣講習近平新時代中國特色社會主義思想，不能在課堂上傳播宗教、封建、迷信思想等言論。

中國新的《宗教事務條例》去年實施後，北京當局就不斷加強打擊所有宗教信仰，並用利誘或恐嚇等方式，讓外界舉報信徒。近來更以抵制宗教滲透為由，打擊、驅逐外籍基督徒教師，加強整治校園宗教信仰。一般認為這項全國性的整肅行動，是為保證共產主義無神論的意識形態，在中國保持不受挑戰的地位。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/