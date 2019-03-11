不顧經濟壓力 中國生環部承諾持續改善霧霾與PM2.5

2019-03-11 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國生態環境部部長李干傑今（11）日表示，中國於去年將「以氣代煤」、「以電代煤」的計畫擴展至12城市，承諾今年與霧霾的作戰將不受經濟成長放緩影響。

據《路透》報導，中國去年整體的PM2.5濃度雖有下降，然而從10月至2月，中國北方39個城市的霾害又提升了13%。中國每年過冬約需消耗4億噸的煤炭來供給暖氣，因此，將煤炭轉換成相對乾淨的燃料，是中國6年來改善污染的首要目標，並於2018年3月將各部會職責整合，新組建生態環境部。

李干傑表示，雖然去年冬天因天然氣短缺而受到影響，仍有480萬戶住家從煤炭轉換為天然氣或電力的暖爐，2017年亦有超過400萬戶轉換。中國亦在80%的燃煤電廠配載超低排放科技，以挽救空氣品質。

但他也向媒體承認，這場仗將會越來越難打。因為「簡單的、能做的已經做完了，接下來要進行的就是困難的部分。」然而，中國去年的經濟成長放緩幅度是自1990年來的新高，雖然艱難，李干傑也承諾絕對不會因此對改善汙染鬆懈。

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