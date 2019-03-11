威脅仍在！中東勢力衰退 IS轉戰菲律賓南部蠢蠢欲動

2019-03-11 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭國（IS）在中東的戰役節節敗退，不過殘存勢力已在菲律賓南部壯大。美國官員還指出，該組織成員仍分散在原本領土周圍伺機而動，組織對全球的威脅仍存在。

綜合媒體報導，領土一度橫跨過敘利亞和伊拉克的IS，在各方勢力圍剿下，僅存最後據點巴古茲（Baghouz）。在中東的戰事雖失利，IS卻轉往其他國家，如持續滲透菲律賓南部的民答那峨地區（Mindanao）。民答那峨地區本身就存在不少激進的穆斯林團體，當地還有支持者打著「菲律賓伊斯蘭國」（ISIS Philippines）的名號，讓伊斯蘭國的黑旗在菲國南部島嶼的上空飄揚。

即便菲律賓總統杜特蒂宣布打擊IS，不過他的疾呼並未成功嚇阻好戰份子重新集結。另外，美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）也於10日表示，IS的恐怖份子散布在敘利亞、伊拉克附近。另，他也否認川普先前發表過「IS已被殲滅」的言論，他說，他們很清楚情況絕非如此。

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