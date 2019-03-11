北韓快射了？火箭試驗場蠢動 美韓緊盯動向

2019-03-11 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕越南的川金二會日前落幕，美國總統川普與北韓領導人金正恩談判破裂，未簽署任何協議，談判破裂，在川金二會無果後，有衛星拍攝到，北韓疑似著手開始重建火箭發射台和導彈發動機試驗場，甚至出現準備試射火箭的跡象，引發美韓密切關注。

綜合外媒報導，有衛星拍到北韓正積極重建去年開始拆除的西海「東昌里發射場」，該發射場是北韓最大的火箭試驗場，曾被用來發射衛星和測試洲際彈道飛彈的發動機，有未具名南韓政府人士表示，目前北韓出現與過去發射火箭時相似的跡象，恐有準備試射之虞。

南韓軍方表示，正嚴密追蹤和監視北韓可能準備試射導彈等一切狀況，美軍一架RC-135電子偵察機於今（11日）從日本沖繩起飛，飛往朝鮮半島，疑似為偵察北韓相關活動；北韓上一次試射火箭將人造衛星送上太空是在2016年，不過北韓的人造衛星都是不能正常運行的太空垃圾。

南韓媒體指出，若北韓強行發射人工衛星，將給美國總統川普造成重大打擊，川普曾在川金二會期間，公開表示，金正恩向其承諾不會進行核試驗和導彈發射試驗，倘若試射火箭，可能被視為放棄無核化的宣示，嚴重影響美國與北韓之間的信賴關係。

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