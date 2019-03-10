北韓人民代表選舉今登場 金正恩仍是唯一選擇

2019-03-10 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕北韓今日舉行第14屆最高人民會議（Supreme People's Assembly）代表人選舉，雖未得知北韓領導人金正恩代表何選區參選，但不必等開票結果出來，贏家最終他只有一位。

綜合外媒報導，金正恩所屬的政黨勞動黨（Workers' Party）掌握北韓實質政權，雖每5年將會舉行一次最高人民會議代表人選舉，但選票上永遠只有一個被當局核准的代表人候選人名字。

《衛報》報導，北韓「社會主義女性同盟」（Socialist Women's Union）官員宋陽然（音譯，Song Yang Ran）在選前向媒體表示，除了最高領導人金正恩外，我們不承認任何人，她說：「我們全國都是一家人，會『團結一心』一起將票投給對的候選人。」

對此，北韓媒體在報導中表示，這次的投票是為了彰顯領導與整個北韓社會的密不可分，專家則指出，該選舉是為了「通過模擬民主程序使政府當局合法化」，該做法讓社會對政府當局的忠誠度更加堅固，是非常重要的一個部分。

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