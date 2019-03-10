北韓式「民主」今選人民代表 金正恩投給他...

2019-03-10 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕共產主義國家北韓今（10）日舉行最高人民會議選舉，被視為在河內「川金會」破局後，北韓領導人金正恩藉此鞏固其統治權。據北韓官媒稱，金正恩上午前往投票所投票，當地都知道投給誰，因為該選區只有一位候選人，是位大學校長。

《韓聯社》報導，北韓每5年舉行一次最高人民會議選舉，本次為第14屆，北韓17歲以上選民在上午9時至下午6時前往投票所投票，金正恩今日上午11時到平壤的金策工業綜合大學投票，投給該所大學的校長洪瑞憲（Hong So-hon）。

北韓官媒《朝中社》說，金正恩要求洪瑞憲好好工作，讓大學能夠履行責任和義務，在改善科學、教育和振興經濟方面取得突破，以改善人民生活水準。

北韓官媒稱，候選人包括工人、農民、知識分子和軍人，其努力維護金正恩的意識形態和領導力、支持金推動國家發展。每個選區只有1名候選人，截至下午3時，投票率高達92.35％。

觀察人士表示，平壤可能利用這場選舉進一步加強民族凝聚力。北韓黨媒《勞動新聞》的社論強調，選舉將體現民眾「堅定信任和堅持」領導人金正恩的堅定意志。

投票被外界視為只是一種形式，上一次選舉的官方投票率高達99.97％，其中100％選票投給政府批准的候選人。2014年的選舉結果是在投票日2天後公布。

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