美國巡警嚇呆！路上停了貨真價實的「雪車」

2019-03-11 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕做雪人遜掉了！美國內布拉斯加州的巡警隊，發現一輛車停在路邊久久沒有移動，下車盤查時才發現那是一輛用雪作成的車！

據《福斯新聞》報導，從巡警隊發布的影片可以看到，當時一名警官好奇詢問「這到底是什麼？」警長唐寧（Gordon Downing）則認為這輛「雪車」很像是福特野馬。

唐寧下車巡視「雪車」時，直說有些人會堆雪人，但這裡的人不一樣，他們會做「雪車」、「雪野馬」。這輛用雪堆成的轎車，外觀看來維妙維肖，輪胎與車窗的輪廓都彷彿是真貨。

相關影片請見：

Sgt. Downing came across an awesome find yesterday in Chadron.



Now this is artwork! #SnowPony pic.twitter.com/KXtjBsmdj5 — NEStatePatrol （@NEStatePatrol） March 10, 2019

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