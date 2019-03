美國巡警嚇呆！路上停了貨真價實的「雪車」

2019-03-11 11:04

〔即時新聞/綜合報導〕做雪人遜掉了!美國內布拉斯加州的巡警隊,發現一輛車停在路邊久久沒有移動,下車盤查時才發現那是一輛用雪作成的車!

據《福斯新聞》報導,從巡警隊發布的影片可以看到,當時一名警官好奇詢問「這到底是什麼?」警長唐寧(Gordon Downing)則認為這輛「雪車」很像是福特野馬。

唐寧下車巡視「雪車」時,直說有些人會堆雪人,但這裡的人不一樣,他們會做「雪車」、「雪野馬」。這輛用雪堆成的轎車,外觀看來維妙維肖,輪胎與車窗的輪廓都彷彿是真貨。

Sgt. Downing came across an awesome find yesterday in Chadron.



Now this is artwork! #SnowPony pic.twitter.com/KXtjBsmdj5