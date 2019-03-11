日本311八週年 死亡失蹤與「震災關聯死」超過2萬2000人

2019-03-11 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕今日是東日本大震災（311大地震）八週年，日本放送協會（NHK）統計，截至目前為止，所有死者及失蹤人數總計已超過2萬2000人。

《NHK》報導指出，警視廳於今年8月確認的死者為1萬5897人，行蹤不明人數則為2533人，共計為1萬8430人；因避難等原因死亡、所謂「震災關聯死」的人數，日本全國統計至去年9月下旬為3701人。而包含「震災關聯死」在內的所有死者及失蹤人數，總計為2萬2131人。

311大地震及海嘯侵襲後，許多災民失去家園，被迫住到災害公宅，去年整年下來有76人因「孤獨死」而過世，比起前一年增加了4成。

至於311震災後續造成的身心健康影響，《NHK》日前也曾對岩手、宮城及福島3縣災民進行問卷調查。結果顯示，有6成受災民眾認為這場災害對其身心造成的影響現今仍然存在，其中有67.4％的災民表示「遷居後和原地域的友人們對話交流減少了」。

另外，有42.4%受訪災民表示經常難以入眠，42.2%表示感到心情沉重，甚至有26.4%提及「行走變得困難」，4.9%則表示「有照護的必要」。

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