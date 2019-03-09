寧當魯蛇也不想交往？日調查：3成男女認為「單戀較快樂」

2019-03-09 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕不少單身的人常希望能盡快脫魯、與曖昧對象進入交往階段。不過日本一項調查卻發現，有近3成的男女竟然認為，「單戀」的感覺比真實戀愛更好，因為交往後就會看到對方的各種缺點。

綜合媒體報導，日本媒體「しらべぇ」最近針對1664名20到60歲的男女進行感情方面的調查，結果發現有30.2%的人認為單戀比實際交往快樂，也就是說有1/3的人寧願單戀也不想與對方在一起。而且不管年齡層為何，認為單戀比實際交往快樂的人當中，女性比例都高於男生。

調查也發現，大家認為單戀比實際交往快樂的理由有很多，像是實際交往後就會看到對方的各種缺點、單戀會美化對方等。一位20多歲女性表示，原本以為對方很溫柔、會察言觀色，交往後才發現他有很多地方不靠譜，雖然還是很溫柔，但兩人距離縮短後，就會發現對方的缺點。

另一位30多歲女性則表示，單戀時總會幻想很多、並在自己的小劇場裡將對方當作男神，但回到現實後，對方也是人、有優點也有缺點，假如沒辦法接受對方的缺點，就只能永遠單戀。

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