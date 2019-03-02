原來這麼高！日調查揭20多歲男女無接吻經驗比例

2019-03-02 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕許多現代人常因為生活壓力大、工作繁忙而沒空談戀愛。日本一項感情調查就顯示，日本20多歲的男性當中，有近一半的人完全沒有過接吻經驗，而且男性收入較低，沒有親吻經驗的機率也較高。

綜合報導指出，日本媒體「しらべぇ」最近針對1500多位各年齡層的男女進行調查，結果發現20到60多歲的男女當中，有16.5%人從來沒接過吻，其中女性比例是13.4%、男性則是19.7%。若將受訪者按年齡分類，20多歲男性有高達49.7%的人沒接吻經驗、20多歲女性沒接吻經驗的比例則是28.8%。

調查也探討到收入與接吻經驗的關係，結果發現，如果男性收入較低，沒有親吻經驗的機率也較高。年收不到300萬日圓（約82萬新台幣）的20多歲男性裡，沒有接吻經驗者達61.3%，但年收超過300萬日圓的20歲男性裡，沒有接吻經驗者只有30%，兩者差了近一倍。

調查結果也顯示，不管是20幾歲還是60歲，女性擁有接吻經驗的比例都會比男性高。

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