貿易談判記者會 中國官員瞎扯「午餐吃啥」遭網民狂轟

2019-03-09 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國國際貿易談判副代表王受文今天出席人大記者會，會中回答問題時，他突然提到先前中美雙方在華盛頓協商時，菜色是牛肉漢堡和茄子雞丁；此回答立刻引起中國網友在微博留言狂轟，也讓官方立刻緊急關閉下方留言查閱功能。

第13屆全國人民代表大會2次會議上午舉行記者會，根據中國中央電視台直播，王受文在回答中美貿易談判相關提問時，突然提到在美中貿易談判會議期間，雙方餐盒中的菜色。

王受文透露，談判期間雙方的午餐都是吃從外面買來的餐盒，中國副總理劉鶴吃牛肉漢堡；美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）吃茄子雞丁，且即便會中有準備咖啡、茶飲，兩人從頭到尾只喝白開水，強調「這就是要找共同點」。

對此，許多中國媒體在第一時間立刻在官方微博上搶發此無厘頭的新聞，引起不少網友譏諷表示「哇，我們真的很關心你們吃啥，真的」、「沒人在乎」、「我很想知道，記者會上需要講到這些細節嗎」？

不過大量的負面批評，也立刻引起微博官方關注，目前許多相關貼文都已關閉查閱功能，所有負面的留言都已經被隱藏。

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