韓國瑜訪中 「台灣省」人大代表：是帶頭承認九二共識

2019-03-09 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕昨（8）日中國全國人大會議舉行「台灣省代表團全體會議」，「台灣省人大代表」許沛在接受媒體採訪時，不但對高雄市長韓國瑜本月底參訪中國表示歡迎，她還表示將在本次中國兩會上提議「贈送熊貓給高雄」，並且她認為韓國瑜訪中就是帶頭承認九二共識。

根據《中評社》報導，被問到「韓國瑜來大陸，背後代表的意義」時，許沛表示，這就是帶頭承認九二共識，並且具有引領效應，能夠取得民眾的共識。

根據中國官媒《環球網》今日報導，全國台聯副會長、重慶市台聯會長許沛表示，此次參加中國人大會議，除了建議「贈送熊貓給高雄」外，她也提議「高雄壽山動物園和重慶的動物園能對接」。她認為「這是非常有意義的事情」，希望能搭起這個橋樑，「人要交流，動物也要交流」。

不過，許沛「送熊貓」的建議遭到中國網友的批評「灣灣又在做什麼美夢」，「統一了再說吧，沒統一就別打國寶的主意了，省得到時候又說我們搞統戰，或者先把故宮國寶送回來再說」，「熊貓重慶市委書記都做不了主，何況她」，「一個負債三千億的高雄市養得起嗎？」，「哪天台灣省發表聲明是中華人民共和國的一部分並接受一國兩制成為特別行政區再送也不遲」。

據《中評社》報導，許沛祖籍台灣台南，曾祖父許南英，曾是清代台灣33位科舉進士之一。許沛受訪時表示，自己每年多半跟著公務團回台灣。目前她在台南、台北、新竹等地都還有親戚，她已經是大陸第三代台籍人士，但返台不太會講閩南話。

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