承認了！中國官媒：美國海軍原地不動 中國追上也要幾十年

2019-03-09 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒《環球時報》日前發表社評，表示雖然中國軍費規模高居世界第二，但就算美國海軍原地不動，中國海軍要達到它的水準也需要幾十年的時間，更稱中國「不會產生軍事上挑戰美國的衝動」。

中國國務院總理李克強在全國人大會議中公布了2019年度中國國防預算，此金額為1兆1898.76億元人民幣（約1776.1億美元），較2018年成長7.5%，高居全球第二；不過外媒卻指出，中國軍費年年成長，且不透明，實際軍費往往比實際公布的多很多。

對此，《環時》發表社評承認「中國提升實際戰力，的確仍有漫長的路要走」，不過會有「中國軍費規模世界第二，但實際戰力水準卻排不到第二」的狀況，主要是因為中國軍力的增速快，但存量小。

社評也承認，從海上力量來看，中國與擁有11個龐大航艦戰鬥組的美國，實力上還是有著巨大的差距，「就算美國海軍原地不動，中國海軍要達到它的水準也需要幾十年的時間」；同時，社評也指出，從核武力量來看，美國、俄羅斯的核武庫規模也是中國無法望其項背的，且中國核彈頭的保有量，也低於英國、法國的水準。

社評最後強調，中美不可能為開展一場軍備、軍力競賽而全面攤牌；中國軍力越強，越重視和平、止戈為武的道理，更不會產生軍事上挑戰美國的衝動。

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