「爸爸，不要」美國鬼父勒斃孕妻與2幼女 殘忍過程曝光！

2019-03-08 16:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州33歲男子瓦茲（Christopher Watts），去年8月犯下令人髮指的多重謀殺案，他在婚外情被抓包後，竟逐一勒斃懷孕的妻子莎娜（Shanann Watts），以及年僅4歲和3歲的女兒。隨著當局進一步調查案情，其殘忍的殺人過程也跟著曝光。

據《ABC》報導，瓦茲供稱，去年夏天他開始與另一名女子發生婚外情，當他向妻子坦白自己並不愛她時，莎娜威脅要讓瓦茲再也看不到女兒們。

瓦茲說，他隨後便用雙手勒住妻子的脖子，將她勒死在臥房，過程中4歲的女兒貝拉（Bella）走了進來，童言童語地問爸爸「媽媽怎麼了？」瓦茲告訴女兒，媽媽只是有點不舒服。

接著，瓦茲將妻子面朝下包裹在床單中，並試圖將她搬到樓下，但最後是用拖的把妻子的遺體拖下去，目睹全程的貝拉開始啜泣，再度問爸爸「媽媽怎麼了？」

瓦茲這時自顧自的把莎娜搬到自家卡車上，原本睡著的3歲女兒西萊斯特（Celeste）也醒了，於是他便將兩個女兒和妻子的遺體一起載出門，貝拉在卡車上又低聲問爸爸「媽媽還好嗎？」

瓦茲回憶，當時兩個女兒身上各披著一條毯子，西萊斯特還拿著一個動物玩偶，他一路開車到自己曾工作過的石油場區，女兒們則打起了瞌睡。瓦茲停車後，將莎娜遺體搬了下來，淺淺地埋在附近。

瓦茲回到車上時，貝拉和西萊斯特問他「你對媽媽做了什麼？」瓦茲說，他已經不記得當時怎麼回答女兒了，只記得自己把毯子蓋在3歲的西萊斯特頭上後，將她活活勒死，期間4歲的貝拉就坐在旁邊，但她一句話也沒說。

隨後，瓦茲把小女兒的遺體扔進一個油箱裡，再次回到卡車時貝拉怯怯地問爸爸，「我會和西萊斯特發生一樣的事情嗎？」瓦茲不說話，用同樣的方法勒死貝拉，並把貝拉的遺體丟到另一個油箱裡。

瓦茲在供詞中表示，貝拉留下的最後一句話是「爸爸，不要」，到現在他每次閉上眼睛，都會聽到這句話。

瓦茲雖然犯下3起謀殺案，但他採取認罪協商，讓檢察官放棄求處死刑，瓦茲最後被判處終身監禁不得假釋。

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