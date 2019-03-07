新華社雇用美籍記者 宣傳中國式民主

2019-03-07 17:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國兩會召開前夕，一個題為「聽美國小哥給你說說中國民主制度」的視頻在網路上架。新華社雇用美國人宣揚中國式民主，真的讓人信服嗎？

自由亞洲電台報導， 這位用英文介紹中國民主制度的，是一位叫科林（Colin Linneweber）的美國人，在新華社任職，他開門見山地說，外界普遍認為，中國的成功得益於它特有的民主制度，及其帶來的政治穩定和活力。他表示，雖然中國民主制度非常複雜，但人們可以從一年一度的兩會中找到答案。這段視頻於上週末發佈，恰逢兩會召開前夕。

科林以3個人物為例，講人大政協怎樣體現民主，包括連續做了13屆全國人大代表的申紀蘭，全國政協委員兼籃球明星的姚明已及農民工代表張曉慶，說他們都「曾經提出提案並獲接納，令社會得益。」

但科林隻字未提申紀蘭是個頗受爭議的人物。這位高齡89歲、被民間戲稱為「舉手機器」的人大代表曾表示，她與會幾十年來，從未投過反對票，並強調「當代表就是要聽黨的話。」

中國媒體人易凱（化名）告訴自由亞洲電台，整個視頻的內容與中國宣傳口徑保持高度一致，這位美國記者很可能只是照本宣科罷了，完全談不上什麼美國人眼中的中國式民主。

報導中國時事的新聞網SupChina主編金玉米（Jeremy Goldkorn）認為，這段視頻極具諷刺意味，因為它的論點嚴重背離了國際社會的廣泛共識。他說：「中共的確有很多可以標榜的成就，但是民主，也就是人民當家做主，並不是其中之一。」

科林在領英網（LinkedIn）上的資訊顯示，他去年12月才開始在新華社北京分社工作，他此前在美國先後做過十幾年銷售、廣告文字撰稿人和體育新聞記者。記者注意到，他此前似乎並沒有與中國相關的經歷。

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