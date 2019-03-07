哈士奇咬斷男童手恐遭安樂死 12萬人連署「刀下留狗」

2019-03-07 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國猶他州一名4歲男童跟2隻哈士奇玩耍，不料卻遭哈士奇咬斷手掌，斷肢不見蹤影，疑似被直接吞掉，這2條狗已被隔離，恐遭安樂死處分，消息曝光後，有人在網路發起連署，狗是無辜的，請求不要處死牠們，獲逾12萬人連署。

綜合美國媒體報導，美國猶他州一名4歲男童跟鄰居家旁的2條哈士奇玩耍，男孩在手上套了襪子逗狗，其中一隻哈士奇突然大口咬住，將他的手以及前臂部分咬斷，男童被送醫急救，雖然沒有生命危險，但案發場所找不到殘肢，疑似已被哈士奇吃掉，這2隻哈士奇立即被隔離監禁，收容所負責人表示，牠們有可能因為造成兒童重傷而被處死。

消息傳出後，一名自稱是這2隻哈士奇的朋友，在網路上請願放過牠們，稱狗只是以為這是一個遊戲，只是在咬玩具，並不知道另一頭是一名男童，「這對雙方來說都是一件不幸的事情。」

此請願獲得超過12萬人連署支持，有支持者認為「這是由於男童父母疏忽造成的悲劇，不應該由狗承擔家長失職的責任。」目前還不清楚相關單位何時會做出決定。

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