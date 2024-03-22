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馬治薇開庭坦承接受中國友人資助、提供官員名冊

柯文哲（左）今年1月3日與無黨籍立委候選人馬治薇（右）前往桃園宮廟拜票，兩人還合照，互動熱絡。（取自馬治薇臉書）

柯文哲（左）今年1月3日與無黨籍立委候選人馬治薇（右）前往桃園宮廟拜票，兩人還合照，互動熱絡。（取自馬治薇臉書）

2024/03/22 18:49

〔記者謝武雄／桃園報導〕前民眾黨桃園市黨部發言人馬治薇涉提供政治情資給中國，並接受中資參選立委，被檢方依違反國安法、反滲透法起訴；桃園地方法院今開準備程序庭，馬治薇辯稱到中國出差認識「冰姐」、「阿浩」，對方聽說她要參選才資助金額，至於「中央各機關國會聯絡名冊」傳給對方，則是分享喜悅。

馬治薇表示，擔任警政時報記者到中國出差，因此認識「冰姐」、「阿浩」，雖然不知道對方全名，但常常聯絡，分享工作事情而成為好友，至於「中央各機關國會聯絡名冊」給對方，是因為對方很關心自己在立法院跑新聞狀況，而拿到聯絡名冊拍照整理成PDF檔覺得是自己的突破，聊天時提到很好用，才會傳給對方。

馬治薇也提到，報社跟調查局中正、萬華站人員餐敘，跟阿浩聊天時提到此事，阿浩詢問能否傳名片給他，她就回傳，另外她和國安單位人員有私交，阿浩也要她傳名片，但不曉得對方要名片的目地。

馬治薇辯護人則說，國會聯絡人名冊並非機密，立委及助理都有，不能因為冰姐、阿浩住在大陸，就認定是中共指使的人員，桃檢至今也無實質證據，對於法官詢問，是否知道名冊印有「公務使用嚴禁轉載」字樣，馬治薇則說沒有注意；公訴檢察官則強調，是根據出入境資料、收受款項、相關人員指證判斷。

至於收取美金、虛擬貨幣達100萬元一事；馬治薇則說，去年4月到中國重慶出差，冰姐、阿浩到自己房間聊天，結束時留下東西給自己，打開才知道是美金；冰姐還跟她說「收下就好」；法官詢問馬治薇「難道在台灣你會收陌生人的錢嗎？」馬則回答，自己不知道怎麼退回才不失禮，後續收錢則沒詢問對方，這些錢也和自己的政治獻金混在一起選舉使用；馬治薇家屬出席旁聽也質疑，100萬元選里長都不夠，怎麼可能拿來選立委。

民眾黨前桃園市黨部發言人馬治薇，曾被黨主席柯文哲視為「刺客級」立委參選人，後以無黨籍競選桃市第一選區立委，檢調查獲她涉嫌提供我國政治情資給中國對台工作單位人員，並接受美金、泰達幣等中資共約新台幣一○五萬餘元參選，檢方以其涉犯國安法、反滲透法等起訴，審酌她犯後態度不佳，建請法院量處有期徒刑3年8月，併科罰金200萬元。移審後法官考量馬的犯罪行為對社會秩序危害非輕，裁定羈押禁見。

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