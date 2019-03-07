北韓如真恢復飛彈發射場 川普：對金正恩很失望

2019-03-07 04:44

〔中央社〕美國總統川普今天表示，如果北韓正在修復飛彈發射場的報導獲得證實，他會對北韓領導人金正恩「非常、非常失望」，但他也說此事目前還言之過早。

川普告訴記者，有關北韓修復飛彈發射場的情資是否確實，「目前要知道還太早」。

他說：「這是非常初步的報告，而且是我們釋出這個消息。（如果是真的，）我會對金委員長非常、非常失望，我不認為情況會是如此，但我們要看情況如何發展。我們等著看。此事終究會有解答。」

川普和金正恩上週在越南舉行第2次川金會，討論去除北韓的核武，但這場高峰會未獲進展就草草結束。

研究人員說，報導所說發射場的修復工作自高峰會時即已進行，而且可能在越南的川金會之前就已展開。

華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的專家說：「這處設施自2018年8月即已停止活動，這顯示目前的活動是刻意和有目的的。」

他們表示，面對美國拒絕依北韓要求放寬制裁，以交換平壤政權廢棄部分核武設施，北韓此舉可能意在「展現決心」。

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