澳洲百視達熄燈 地球上現在僅剩1家

2019-03-06 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國家庭影視娛樂供應商「百視達」（Blockbuster）一度稱霸全球，鼎盛時期全球有超過9000家分店，不過位於澳洲伯斯市郊的分店日前宣布關門大吉，現在百視達在全球僅剩美國1家分店。

綜合外媒報導，百視達從90年代起進行影片出租服務，不過隨著網路發達，實體出租店面大受影響，百視達也因此受到波及，雖然百視達有投入串流媒體、隨選視訊和影院等領域，但仍不敵Netflix與Hulu，百視達全球9000多家門市陸續關閉。位在澳洲伯斯（Perth）市郊的莫雷（Morley）的百視達是全澳洲唯一一家分店，也是全球唯二的百視達門市，但百視達莫雷分店在日前宣布歇業。

店主伯爾瑟基（Lyn Borszeky）表示，上週五店門口貼上熄燈消息，許多客戶都對此感到難過，雖然客戶一直要求不要關店，因為他們仍然享受我們提供的體驗和服務，但是仍不敵現實考量。伯爾瑟基感傷地說：「雖然我們投入了相當大的努力，但我想這事情最終還是會發生，是時候了。」目前該店已經開始拆除，不過店內相關顧客服務仍會持續到3月底。

在澳洲分店關閉後，目前全球百視達門市僅剩美國俄勒岡州本德市（Bend）1家，該店還與1家啤酒廠「10 Barrel Brewing Co.」合作，推出「最後1個百視達」黑啤酒，在本德市內限量販售。

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