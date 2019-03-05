南極冰層下藏納粹潛艇？ Google Earth畫面曝光

2019-03-05 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕納粹潛艇殘骸？近期有網友透過Google Earth觀察南極洲暖化現象後的變化，發現了一個神秘的310英尺（約93公尺）結構體，大膽推測冰帽下藏著納粹潛艇的殘骸。

YouTuber「MrMBB333」自稱時常觀察太陽的變化與地球大氣、喜愛解析各種天文奇觀與稀奇古怪之事。據《每日星報》報導，近期他利用Google Earth觀察暖化後南極這塊冰凍大陸的秘密，並將發現的神秘結構體拍成影片於本月1日上傳分享。

影片中MrMBB333說：「這是一艘U型潛艇（U-BOAT）的形狀，如果從它的頂部研究，你可以看到像鋼鐵般的灰色。甚至有許多直線穿過該物體的中心，比起非生物界的生成物，更像是人類設計出來的某種結構。」若將影片改變色調，U型潛艇的形狀會更明顯。

在歐美歷史中，德國納粹、希特勒有許多怪奇傳聞，納粹和南極洲存在多種陰謀論，有傳言，當年二戰納粹大敗，希特勒就是逃到南極躲藏，並非自殺。如今南極冰層融化，MrMBB333大膽推測冰層下藏著納粹潛艇的殘骸。

MrMBB333將觀察的影片po出後，已有8.7萬觀看人數，引起網友熱議，「我們生活在非常神秘和奇怪的時代」、「很快就會有很多關於南極洲的事實」、「那眼睛令人毛骨悚然﻿」，也有網友表示，人們應該意識到融化現象，而不是關注融化後的東西。

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