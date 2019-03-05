美駐耶城領事館降級併入駐以大使館 惹怒巴勒斯坦

2019-03-05 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院昨天（4日）起關閉服務巴勒斯坦人的駐耶路撒冷領事館，降級改稱巴勒斯坦辦事處，隸屬新成立的以色列大使館。巴勒斯坦當局嚴厲譴責美方，「美國扮演以巴和平調解人的角色已死」。

綜合媒體報導，美國國務院發言人表示，這次組織調整是為了提高服務效率，並不代表美國對耶路撒冷、約旦河西岸和加薩走廊的政策有所改變。組織調整後，巴勒斯坦事務交由美國駐以色列大使佛瑞德曼（David Friedman）接管。雖然國務院聲明政策不變，不過，佛瑞德曼過去曾力挺以色列在巴勒斯坦人居住的西岸屯墾。

美國前駐耶路撒冷外交官指出，美國關閉巴勒斯坦人駐耶路撒冷領事館是美國外交政策「一大改變」。這名外交官，「我們等於是告訴巴勒斯坦人和全世界，巴勒斯坦人不是美國政府想要直接互動的對象，他們現在被歸為以色列底下的少數民族。」

對於美國國務院的聲明，巴勒斯坦首席談判代表、巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organisation）秘書長艾瑞克特（Saeb Erekat）批評，美國此舉與效率無關，而是不惜破壞國際體制的基礎，協助建立「大以色列」，而非支持「兩國方案」的最新證據。

一名不願具名的巴勒斯坦官員指控，美國此舉等於是把巴勒斯坦納入大以色列之下，不僅毀了美國跟巴勒斯坦人的關係，也影響美國跟其他國家的關係，「現在已經沒有人想跟美國講話，不只阿拉伯、歐洲國家，所有人都不想跟他們講話。」

巴勒斯坦當局宣布，暫停與美國政府的外交對話，並將抵制美國規劃的以巴和平方案。

美國駐耶路撒冷總領事館原是服務巴勒斯坦人的最高使節團，地位等同大使館。巴人希望透過國際支持，能在現由以色列占領的約旦河西岸和加薩走廊建國，並且以東耶路撒冷為首都。

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