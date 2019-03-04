批香港一國兩制側重一國、削弱兩制 美駐港領事拒道歉

2019-03-04 23:56

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國駐港領事唐偉康（Kurt Tong）上月二十七日指出，北京「密切」介入香港的決策，恐傷害香港的經濟與商業環境，他說，「就維持一國兩制下香港的自治而言」，二〇一八年「對香港歷史不是好的一年」。該言論引發中國強烈抗議，親中的香港區全國人大代表陳勇甚至敦促唐偉康向全中國人民道歉。唐偉康四日拒絕致歉。

美國駐香港最高外交官唐偉康在香港無線電視節目「清心直說」節目中提到他對一國兩制的觀察時說，過去數年有側重「一國」，令「兩制」未能發揮益處的趨勢，去年尤其如此，北京對香港施加的壓力將衝擊香港政治生態，收窄政治空間，而更令美方憂心的是，未來恐進一步威脅香港的經商環境。

他說，他的看法是基於去年一些「首度出現、令人遺憾的事件」，包括第一個被禁止的政黨「香港民族黨」、金融時報記者馬凱（Victor Mallet）被褫奪工作簽證，以及「許多候選人因政治觀點」而被撤銷參選去年立法會補選的資格。他表示，「在所有這些個案與趨勢中，北京中央政府顯然密切介入香港政府的決策」，使香港的高度自治被削弱，「讓一些美國觀察家感到關切，他們對香港高度自治的永續性認真思考」。

他的言論立即引發中國外交部駐香港公署譴責為「扭曲、中傷」，本月一日並向美國駐港總領事館提出嚴正交涉，表示強烈不滿與堅決反對。唐偉康四日出席美國總商會活動時表示，「我認為們們必須退一步、深呼吸，把事情放在脈絡中看，並理解公開對話對人人都有好處」，他說，「我不會因為說香港是經商好地方，或香港是很棒的城市而道歉」。

他補充，「指出危險並非壞事，談論未來可能的局面是重要的，因此我們能思考在未來脈絡下的最佳運作之道」。他說，「我的工作是代表美國，以及對香港局勢進行詮釋、提供回饋，並協助激勵公開透明的對話，因此人們都可進入對話，並對香港的最佳前景進行思考」。

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