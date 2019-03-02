英美傻傻分不清！港區人大代表要人道歉 結果自己先道歉

2019-03-02 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐香港及澳門總領事唐偉康（Kurt Tong）日前在接受專訪時，批評中國政府對香港政府施行的一國兩制政策「重一國輕兩制」，結果當時在香港機場準備登機，前往北京參加兩會的港區人大代表陳勇「英美不分」，對著記者痛斥「英國」駐香港總領事，還要英國「向香港人和中國人民道歉」；直到他到北京後才發現搞錯對象，結果事主美國還沒道歉，自己先尷尬的向英國道歉。

綜合外媒報導，日前美駐港澳門總領事唐偉康接受專訪時表示，中共對香港施行的「一國兩制」在過去數年越來越偏重「一國」，讓「兩制」失去原先設計的作用，使美方擔心未來將影響香港的商業環境。

這番言論立刻讓中國外交部駐港特派員公署發聲明譴責，而當時在香港機場準備搭機前往北京參加兩會的港區人大代表陳勇被記者問及此事，也痛斥「英國駐香港總領事」，強調英國的歷任首相，皆對香港的一國兩制有很高的評價，甚至表示「連蘇格蘭、愛爾蘭都想學一國兩制」，解決英倫三島的紛爭、脫歐的問題；他痛批，「作為一個英國的外交官，更多應該為他自己的祖國更多貢獻！」，要求英國向「向香港人和中國人民道歉」。

結果陳勇罵完登機飛往北京後，才發現他痛斥需要對「中國人道歉」的對象搞錯了，趕緊向英國道歉，然後要「美國向香港人和中國人民道歉」。

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