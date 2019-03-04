報復孟晚舟案 中國指控加國公民涉竊取刺探國家秘密

2019-03-04 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國與加拿大因華為孟晚舟引渡案而關係緊張，中國為報復加國，以涉嫌國安為由拘留了2名加國公民，中國政府今（4）日指控，其中一名被捕者、加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）涉嫌竊取、刺探國家秘密和情報。

中國共產黨中央政法委新聞網站官方微博「中國長安網」今晚間發文稱，從有關部門獲悉，「康明凱竊取、刺探國家秘密和情報案偵辦工作已取得重要進展」。中國政府指控，康明凱自2017年以來，經常持普通護照和商務護照入境，「通過中國境內的關係人，竊取、刺探中國敏感信息和情報」。

中國政府稱，另一名被拘捕的加國商人史派佛（Michael Spavor），是康明凱的重要情報關係人，向康明凱提供情報。「康的行為涉嫌為境外竊取、刺探國家秘密和情報，已嚴重觸犯了中國法律」。

中國政府強調，其是法治國家，將會「嚴格依法辦案、文明辦案，充分保障康明凱及邁克爾的各項合法權利，依法安排領事探視等相關事宜。辦案部門將根據案件辦理情況，適時啟動下一步司法程序。」

另據港媒指出，中國外交部今日例行記者會上，有記者問到，孟晚舟起訴加國侵犯她的憲法權利，中國卻不允許康明凱和史派佛會見律師，質疑是「雙重標準」。外交部發言人陸慷未正面回應，稱中方嚴格履行《中加領事協定》的義務。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/