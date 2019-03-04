澳洲致力打擊假消息 Google否認控制市場 拒絕接受審查

2019-03-04 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕Google今（4）日拒絕了澳洲競爭暨消費者委員會（ACCC）對其展開更嚴格審查的要求，並否認去年底澳洲政府對Google濫用「市場力量」，即得以操控網路搜尋結果、廣告內容、文件發表的指控。

據《路透》報導，澳洲競爭暨消費者委員會於去年底提議，應對主宰幾乎全部廣告、新聞的網路科技公司提出更嚴格的審查，以及建立一個新的監管機構。該委員會表示，像Google這類在澳洲占了94%網路搜尋量的網路巨擘，對於他們排名廣告、新聞消息順序的方法完全不公開，這賦予了他們強大的「市場力量」，即指可以介入市場機制的勢力，讓他們能夠讓企業本身的利益優先於消費者的權益。

該委員會所提出的意見，包括新的監管機構應具有調查各公司如何排序廣告、新聞的權力，對此，Google表示，「完全沒有必要」。在2月18日所發表的聲明中，Google提到：「官方的調查報告建立在一個錯誤的前提之下：我們擁有市場力量，進而能去操控搜尋結果、廣告、新聞媒體。然而事實上，我們面臨非常強大的競爭對手，例如Amazon，Expedia等等平台，使用者直接以手機APP便可進入搜尋。」

Google補充道，並沒有任何證據顯示，監管機關對該公司的演算法進行審查後，能夠增進搜尋結果的品質。他們在聲明中說：「我們贊成為客戶及合作夥伴在分散的空間中，採取完全的透明公開，但是我們不能苟同以價格監控當作解決方案。」澳洲政府自2017年以來便致力打擊「假消息」，先前便已通過法案，讓科技公司幫助警方調閱個人資料以協助犯罪調查，這僅僅是澳洲媒體改革的其中一環。

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