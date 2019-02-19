澳洲五月大選 國會、政黨全遭駭

2019-02-19

〔編譯周虹汶／綜合報導〕民主國家近年每逢關鍵大選就傳出外國駭客干預的風聲，五月即將迎來三年一度聯邦大選的澳洲近日也淪為苦主。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）十八日坦承，國會與自由黨、工黨、國家黨等主要政黨皆遭駭侵。找出藏鏡人真實身分或動機雖還「言之過早」，但因犯案手法明顯是「老練的國家行為者」所為，又只有「一或兩個行為者」有能力發動這類攻擊，澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ＡＳＰＩ）直指近來與澳洲頻爆糾紛的中國涉有重嫌，也不排除俄羅斯也介入的可能性。

澳洲本月初即針對國會電腦網路的安全提出報告，要求用戶變更密碼及採取其他安全措施，總理和內閣成員也包括在內。但莫里森告訴眾議院，政府調查此事時，才發現「部分政黨」的網路也被入侵，而網路專家判斷，這次「惡意入侵」出自「老練的國家行為者」。

「老練國家行為者」中俄涉嫌

澳洲為英國、美國、加拿大及紐西蘭合組的國際情報分享「五眼聯盟」一員，儘管ＡＳＰＩ網路安全專家漢森（Fergus Hanson）已鎖定中、俄兩國涉嫌，但專家也坦承，揪出元凶既耗時且困難。目前仍不清楚這波駭侵是否竊得敏感郵件或資料、駭客潛伏多久，以及接下來是否勒索部分政治人物。但莫里森堅稱，「沒有任何干預選舉的證據」。

澳洲和中國存在天然資源、海洋主權與間諜爭議，澳洲去年八月才基於國安考量，禁止疑似暗助中國政府監控的全球第一大電信裝置製造商「華為」投入澳洲5G網路建設；在澳洲政界豪灑數百萬美元獻金的中國商人黃向墨，其入籍申請也於本月被拒，永久居留簽證一併遭取消。

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