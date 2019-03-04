軍校錄取信不見了 他轉念創業狂賺2155億元！

2019-03-04 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕失之東隅，收之桑榆！澳洲軟體公司Atlassian的聯合創始人兼聯合執行長法庫哈（Scott Farquhar），近來透露他高中畢業時原本拿到澳大利亞國防大學的獎學金，沒想到錄取信卻在郵箱中不見了，他只好去念一般大學，並在畢業後開創軟體業務，如今他的身價達到70億美元（約新台幣2155億元）。

據《BBC》報導，現年39歲的法庫哈，在雪梨郊區的一個工人家庭裡長大，從小就對電腦很有興趣，有次他看到朋友擁有了一台電腦，就哭著也想要買一台，父母最後買了二手電腦給他，但法庫哈還是花了一年多的時間才讓老舊的電腦再度運轉。

法庫哈念完高中後，左等右等都等不到國防大學的錄取信，只好先去雪梨新南威爾斯大學攻讀電腦與商業課程，並結識了大學同學卡農-布魯克斯（Mike Cannon-Brookes），畢業後兩人決定一起創業。

他們的目標很簡單，就是每人一年賺4萬8500澳元（約新台幣105萬元）就好，這樣的收入和大銀行與會計師事務所給大學畢業生的起薪差不多。

法庫哈回憶，在剛起步的時光裡，他每天都吃泡麵，畢竟沒有太多錢可以花。最先兩人嘗試創立網路技術公司，在失敗後轉而專注在商業軟體上，並於2002年成立了Atlassian，但一開始根本沒什麼客戶，只能靠親朋好友的訂單來維持。

不過，一切都在2003年發生改變，因為他們收到美國航空傳真來的採購單，法庫哈在雪梨總部的辦公室外，到現在仍然擺著那台傳真機。接著，兩人更改了銷售模式，透過網路直接販賣商業軟體，打入傳統銷售方式無法突破的市場。

如今，可口可樂、Twitter和Visa都是使用Atlassian產品的數千家公司之一。在美國那斯達克證券交易所上市的Atlassian，目前市值估計為250億美元（約新台幣7695億元），法庫哈與創業夥伴卡農-布魯克斯，身價都分別達到70億美元。

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