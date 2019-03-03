不為惡還是助紂為虐？ Google拒撤沙國監控女性APP

2019-03-03 21:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕沙烏地阿拉伯當局設計一款手機App，以便男性民眾追蹤女性親友的位置、甚至限制他們的妻子和女性親友出國，引發人權組織批評，要求蘋果與 Google下架。隨後蘋果和Google進行了調查，在審查結束之後，Google官方2日表示，由於這款APP符合Play商店所有條款，因此拒絕將這款APP下架。

沙國女權仍遭到父權體制的社會壓制，法律規定女性旅行、結婚和工作都須經由父兄或是丈夫等男性監護人同意。沙國當局推行的這個官方電子化服務應用程式「Absher」，除了有繳交停車費、申請簽證等日常生活所需的行政功能，還進一步強化男性監護體制，更有效控制女性行蹤。此程式可在當地蘋果公司及Google應用程式平台免費下載，人權組織批評這2大科技巨頭助長對沙國女性的打壓，要求程式下架。

美國民主黨籍加州聯邦眾議員斯皮爾（Jackie Speier）和其他13名女性國會議員，上月21日聯名致函Google首席執行長皮查伊（Sundar Pichai）和蘋果首席執行長庫克（Tim Cook），要求兩家公司下架APP。在經過調查之後，Google將審查結果提交給了斯皮爾的辦公室，並拒絕對該決定發表任何評論。蘋果方面仍未正式回覆。

目前這款APP在Play商店及蘋果的APP Store都還能下載，使用者給予的評分分別高達4.8及4.9分。

對此，眾議員斯皮爾表示：「到目前為止，從蘋果和Google得到的回覆都非常令人不滿意。截至今天，Absher應用程序仍可在Apple App Store和Google Play商店中使用，即使他們可以輕鬆將它下架。」

Google拒絕下架這款APP，引發助紂為虐的質疑。原本Google的公司行為守則中，開宗明義說明該公司「不為惡」（Don't be evil）的信念，但去年5月媒體發現Google悄悄修改了該公司的政策，移除第一段「不為惡」的信條，但僅在最後強調Don't be evil的字句。

這也是Google自2000年立下知名的公司信條後，第2次重大改變。2015年10月Google重新改組，成立Alphabet母公司，被媒體發現，Alphabet也不再將「Don't be evil」列為公司行為守則，而是改成「做對的事」（Do the right thing）。

目前Google Play商店仍可下載「Absher」，用戶評分為4.8分。（翻攝自網路）

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