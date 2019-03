不為惡還是助紂為虐？ Google拒撤沙國監控女性APP

2019-03-03 21:57

〔編譯陳成良/綜合報導〕沙烏地阿拉伯當局設計一款手機App,以便男性民眾追蹤女性親友的位置、甚至限制他們的妻子和女性親友出國,引發人權組織批評,要求蘋果與 Google下架。隨後蘋果和Google進行了調查,在審查結束之後,Google官方2日表示,由於這款APP符合Play商店所有條款,因此拒絕將這款APP下架。

沙國女權仍遭到父權體制的社會壓制,法律規定女性旅行、結婚和工作都須經由父兄或是丈夫等男性監護人同意。沙國當局推行的這個官方電子化服務應用程式「Absher」,除了有繳交停車費、申請簽證等日常生活所需的行政功能,還進一步強化男性監護體制,更有效控制女性行蹤。此程式可在當地蘋果公司及Google應用程式平台免費下載,人權組織批評這2大科技巨頭助長對沙國女性的打壓,要求程式下架。

美國民主黨籍加州聯邦眾議員斯皮爾(Jackie Speier)和其他13名女性國會議員,上月21日聯名致函Google首席執行長皮查伊(Sundar Pichai)和蘋果首席執行長庫克(Tim Cook),要求兩家公司下架APP。在經過調查之後,Google將審查結果提交給了斯皮爾的辦公室,並拒絕對該決定發表任何評論。蘋果方面仍未正式回覆。

目前這款APP在Play商店及蘋果的APP Store都還能下載,使用者給予的評分分別高達4.8及4.9分。

對此,眾議員斯皮爾表示:「到目前為止,從蘋果和Google得到的回覆都非常令人不滿意。截至今天,Absher應用程序仍可在Apple App Store和Google Play商店中使用,即使他們可以輕鬆將它下架。」

Google拒絕下架這款APP,引發助紂為虐的質疑。原本Google的公司行為守則中,開宗明義說明該公司「不為惡」(Don't be evil)的信念,但去年5月媒體發現Google悄悄修改了該公司的政策,移除第一段「不為惡」的信條,但僅在最後強調Don't be evil的字句。

這也是Google自2000年立下知名的公司信條後,第2次重大改變。2015年10月Google重新改組,成立Alphabet母公司,被媒體發現,Alphabet也不再將「Don't be evil」列為公司行為守則,而是改成「做對的事」(Do the right thing)。

目前Google Play商店仍可下載「Absher」,用戶評分為4.8分。(翻攝自網路)

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共7萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/