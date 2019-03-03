喜劇作家大推飲料「牛奶可樂」 意外引起熱議...

2019-03-03 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕英國喜劇作家飛爾頓（James Felton）日前在社群平台上聲稱，可口可樂混合牛奶做成的飲料非常好喝，沒想到意外引發網友熱議，連政治人物都好奇參一腳。

飛爾頓在推特分享自己對「牛奶可樂」的熱愛，他強調這款飲料是真實存在的，主要來自英國伯明罕，他還不忘在貼文附上混搭的飲料照片。該篇推文很快便引起轟動，短短兩天已獲得5300多次的關注及逾1210次轉推。

不過，大多數網友顯然很不喜歡這個「牛奶可樂」，紛紛留言「我看到上帝在哭泣」、「瘋了」、「噁心死了，不要散播這種垃圾」，還有網友威脅，要求警察取締這種「討厭的飲料」，甚至連英國工黨議員斯特雷廷（Wes Streeting）都忍不住在推特問伯明罕的議員菲利浦斯（Jess Phillips）對「牛奶可樂」的想法，菲利浦斯則回答「沒聽過」。

不過，也有網友替這款飲料護航，解釋這種喝法可以解宿醉，在蘇格蘭很流行，也的確有伯明罕人在喝，不過這種喝法其實來自南非，在當地被稱為「Brown Milk」。

Milk coke is a real thing. Brummies love it. We can all move on from this discussion now, I will be taking no further questions. pic.twitter.com/dQR8bg3UAO — James Felton （@JimMFelton） 2019年3月1日

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