美警槍殺拿著iPhone的黑人 檢察官決定不起訴警方

2019-03-03 09:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州22歲非裔男子克拉克（Stephon Clark），於去年3月在祖母家後院手無寸鐵遭警察連開20槍射殺，事後在他身上只找到一支iPhone而沒有任何槍械。檢察官經過將近一年的調查後，決定不起訴警方。

據《BBC》報導，當時2名警察被派去沙加緬度的民宅調查闖入事件，檢察官舒伯特（Anne Marie Schubert）表示，趕赴現場的員警認為克拉克手持槍枝並向他們走去，在擔心自己的生命安全下才會開槍。

警察密錄器與直升機拍下的影像顯示，警方對克拉克連開20槍，等到他倒地過了5分鐘後才給予急救，並未搜出任何武器只找到iPhone。

舒伯特說，當局對2018年3月18日發生的槍擊事件，進行了長達數個月的調查，確認警方並沒有刑事責任，在當時那種狀況下使用武力是合理的。由於擔心2名開槍員警的人身安全，他們在案發後就休假至今的並且身分一直保密。

不過，沙加緬度警察局長哈恩（Daniel Hahn）表示，警局將自己另外進行調查，按照調查結果可能會解僱開槍的警察。該起事件曾在全美引起示威活動，人們上街抗議警方對黑人濫用武力。

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