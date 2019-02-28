不要嫌她們煩了！ 研究：有姊妹的人身心會更健康快樂

2019-02-28 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕「醒醒吧，其實你沒有……」，網路上時不時會有網友對「姊姊妹妹」的議題進行爭論，有些只有兄弟或是獨生子的人相當羨慕有姊姊妹妹的網友，但總又有另一批「深受其害」的哥哥或弟弟出來反駁，講述有親生姊妹的不堪經歷；英國與愛爾蘭近期有份研究報告指出，有姊姊或妹妹的人，會讓你的身心更樂觀、更健康。

綜合外媒報導，英國德蒙特福特大學（De Montfort University）和愛爾蘭阿爾斯特大學（Ulster University）合作一項針對心理學的研究，研究人員採訪了571名年齡在17歲至25歲之間的人，發現有姊妹的人比其他人擁有更好平衡生活的方法，而且由於女性善於分享情緒的關係，家庭若擁有至少一位姊妹，可以使家庭成員之間的關係更加親密。

研究也發現，家中只有兄弟的男生則會出現另一種截然不同的影響，由於男性不擅長表露自己的情緒，導致這些人的快樂指數是最低的，但反而會使他們更具有野心與獨立；這個傾向在破碎家庭中將會明顯，意味姊妹在父母離異時，會更加親密的互相扶持。

不過，身為獨生子女的人也不用感到遺憾；研究者也指出，也有獨生子女會獲得類似親生兄弟姊妹的精神支持，但這些支持並非來自家中，而是來自外部社會，像是閨蜜或是死黨。

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