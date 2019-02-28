喀什米爾衝突》被俘印飛官身分曝光 感謝巴方從暴民中救出他

2019-02-28 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕印度與巴基斯坦昨（27日）在空中爆發衝突，互相宣稱擊落對方飛機，其中巴基斯坦稱擊落了2架印度戰機，還俘虜一名飛官，同時在網路上公布這名被俘飛官影片，其相關身分也曝光。

綜合外媒報導，這名被俘的飛官是印度空軍中校瓦爾塔曼（Abhinandan Varthaman），其已經服役16年，瓦爾塔曼的父親也是一名飛官，1999年印巴在喀什米爾的卡吉爾爆發衝突，瓦爾塔曼父親也在這場戰役中建功獲得勳章，昨（27日）巴基斯坦公布影片，瓦爾塔曼被蒙住眼睛，說出了自己的名字和服役編號。

巴國軍方發言人賈佛爾少將（Asif Ghafoor）隨後又在推特上公布最新影片，瓦爾塔曼在鏡頭前指出，稱自己受到了很好的對待，他與一位巴基斯坦軍官對話，讚巴軍「是真正的紳士」，他被擊落後，在地面遭到暴民們圍毆，是一名巴基斯坦上尉把他從暴民手中救出。

瓦爾塔曼表示無論是救出他的士兵，還是在這裡審訊的軍官，都待他不薄，他也希望印巴均能以同樣的標準對待對方士兵，不忘誇說這裡的茶很好喝。

當巴方人員詢問瓦爾塔曼來自於哪、執行任務等問題，但瓦爾塔曼拒絕透露細節，僅表示自己已婚，來自南方。

印度媒體報導，瓦爾塔曼現年38歲，育有兩個孩子，是一名出色的蘇-30戰鬥機飛行員，他的父親也是一名傑出飛官，在1999年的卡吉爾衝突中扮演了重要的角色，印度政府坦承有飛行員失蹤，要求巴基斯坦立刻交還俘虜。

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