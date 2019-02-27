衝突一觸即發！巴基斯坦還原空襲經過 印度戰俘下場曝光

2019-02-27 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕印度與巴基斯坦情勢緊張，在今（27）日巴基斯坦宣稱擊落了2架印度戰機後，巴國軍方發言人賈佛爾少將（Asif Ghafoor）指出，當局無意與印度爆發戰爭，說明了擊落印度戰機的經過，並透露了2名印度飛官戰俘的狀況。

綜合媒體報導，賈佛爾在駐防城市拉瓦爾品第（Rawalpindi）舉行的記者會上表示，巴基斯坦在別無選擇下，必須對印度近日連串軍事行動作出回應，更聲稱當局無意加劇局勢緊張，也不希望將雙方推向戰爭。

中央社報導，根據賈佛爾在記者會上的說法，巴基斯坦戰機在今天稍早飛越喀什米爾印巴實際控制線，侵入印度領空，攻擊包括補給站在內的非軍事目標，以展示軍力；稍後2架印度戰機隨後也飛越控制線，進入巴基斯坦領空，巴基斯坦早已做好充足準備，結果印方兩架戰機皆被擊落，一架墜落巴國境內，另外一架則墜落在印方境內。

賈佛爾也表示，擊落印度戰機後有2名飛行員遭巴國俘虜，目前1人正在醫院接受治療，1人則被監禁。

對此，印度方面證實，巴基斯坦的戰機曾飛越印方領地喀什米爾區，不過強調巴國戰機隨後就遭到印方驅離而折返，對於對方聲稱擊落2架戰機，印方暫無回應；對於巴國聲稱俘虜了2名飛行員，印度稍早時則對此表示當局「正在調查」。

根據《今日印度》報導，印度反對黨今日開會，發出聲明，對「對印度空軍對巴基斯坦陣營發動的空襲行動」表示讚許；反對黨領導人甘地（Rahul Gandhi）則在會後受訪時，除了呼籲印度政府敦促所有國家保護印度主權，更對於失蹤的飛行員表達了深切的關心。

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