衝突一觸即發！巴基斯坦還原空襲經過 印度戰俘下場曝光

巴基斯坦聲稱在分裂和有爭議的喀什米爾區地區擊落了兩架印度戰鬥機。（法新社）

巴基斯坦聲稱在分裂和有爭議的喀什米爾區地區擊落了兩架印度戰鬥機。（法新社）

2019-02-27 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕印度與巴基斯坦情勢緊張，在今（27）日巴基斯坦宣稱擊落了2架印度戰機後，巴國軍方發言人賈佛爾少將（Asif Ghafoor）指出，當局無意與印度爆發戰爭，說明了擊落印度戰機的經過，並透露了2名印度飛官戰俘的狀況。

綜合媒體報導，賈佛爾在駐防城市拉瓦爾品第（Rawalpindi）舉行的記者會上表示，巴基斯坦在別無選擇下，必須對印度近日連串軍事行動作出回應，更聲稱當局無意加劇局勢緊張，也不希望將雙方推向戰爭。

中央社報導，根據賈佛爾在記者會上的說法，巴基斯坦戰機在今天稍早飛越喀什米爾印巴實際控制線，侵入印度領空，攻擊包括補給站在內的非軍事目標，以展示軍力；稍後2架印度戰機隨後也飛越控制線，進入巴基斯坦領空，巴基斯坦早已做好充足準備，結果印方兩架戰機皆被擊落，一架墜落巴國境內，另外一架則墜落在印方境內。

賈佛爾也表示，擊落印度戰機後有2名飛行員遭巴國俘虜，目前1人正在醫院接受治療，1人則被監禁。

對此，印度方面證實，巴基斯坦的戰機曾飛越印方領地喀什米爾區，不過強調巴國戰機隨後就遭到印方驅離而折返，對於對方聲稱擊落2架戰機，印方暫無回應；對於巴國聲稱俘虜了2名飛行員，印度稍早時則對此表示當局「正在調查」。

根據《今日印度》報導，印度反對黨今日開會，發出聲明，對「對印度空軍對巴基斯坦陣營發動的空襲行動」表示讚許；反對黨領導人甘地（Rahul Gandhi）則在會後受訪時，除了呼籲印度政府敦促所有國家保護印度主權，更對於失蹤的飛行員表達了深切的關心。

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